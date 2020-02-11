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Выборы президента Эквадора перенесли

Голосование в Эквадоре обязательно для всех в возрасте от 18 до 65 лет

сегодня, 02:14
Автор:

• Ольга Чародий

Выборы президента Эквадора перенесли

Выборы президента Эквадора состоятся в следующем году 7 февраля. Об этом сообщил Национальный избирательный совет. Об этом сообщают РИА-Новости.

Ранее планировалось их провести 28 февраля 2021 года.

"Технические команды Национального избирательного совета и Избирательного суда рекомендовали в качестве даты проведения первого тура выборов - воскресенье, 7 февраля 2021 года, а для проведения второго тура выборов - 11 апреля", - говорится в заявлении совета.

В  голосовании  принимают участия жители страны от 18 до 65 лет. За неучастие в выборах полагается штраф.

 Как ранее сообщали "Комментарии", в прошлом месяце в Эквадоре проходили протесты из-за отмены субсидий на топливо. В ходе  демонстраций погибло более десяти человек. "В ближайшие несколько дней мы направим имена погибших в суды, чтобы государство ответило за преступления", - сообщил в ходе пресс-конференции Марлон Санти, национальный координатор политического крыла Конфедерации коренных народов Эквадора. Офис омбудсмена Эквадора предоставил доклад, в котором говорится, что за две недели протестов в стране было ранено более 1200 человек и 10 погибло. "Официальные данные о числе задержанных, раненых и убитых до 13 октября, которые мы обязались предоставить, - 1592 человека задержаны", - сообщил журналистам омбудсмен Фредди Каррион.

Напомним, весной прошлого года МВФ одобрил предоставление Эквадору более четырех миллиарда долларов, первый транш в размере 652 миллиона долларов предоставлялся немедленно, второй последовал в июне. Программа рассчитана на три года. 


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Источник: https://ria.ru/
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