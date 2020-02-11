Выборы президента Эквадора перенесли

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Выборы президента Эквадора состоятся в следующем году 7 февраля. Об этом сообщил Национальный избирательный совет. Об этом сообщают РИА-Новости.
Ранее планировалось их провести 28 февраля 2021 года.
"Технические команды Национального избирательного совета и Избирательного суда рекомендовали в качестве даты проведения первого тура выборов - воскресенье, 7 февраля 2021 года, а для проведения второго тура выборов - 11 апреля", - говорится в заявлении совета.
В голосовании принимают участия жители страны от 18 до 65 лет. За неучастие в выборах полагается штраф.
Напомним, весной прошлого года МВФ одобрил предоставление Эквадору более четырех миллиарда долларов, первый транш в размере 652 миллиона долларов предоставлялся немедленно, второй последовал в июне. Программа рассчитана на три года.
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