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Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат

20 октября 2019 года Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну

сегодня, 04:10
Автор:

• Ольга Чародий

Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат

Глава Высшего избирательного суда (TSE) Боливии подтвердил, что бывшему президенту страны Эво Моралесу отказано в регистрации в качестве кандидата для выборов в сенат.

Ранее об отказе допускать Моралеса к выборам сообщало издание Deber со ссылкой на источники в партии экс-президента "Движение к социализму" (MAS).

"В связи с невыполнением условий постоянного проживания суд постановил, что кандидатура в сенат Эво Моралеса от штата Кочабабмба является недействительной", - заявил на пресс-конференции глава TSE Сальвадор Ромеро.

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. 

Ранее "Комментарии" писали, что, Переходное правительство Боливии впервые с 2008  года  назначило посла республики  в Америки. "Глава МИД Карен Лонгарик назначила Уолтера Оскара Серрате новым чрезвычайным и полномочным послом в США", − отмечается в сообщении. До этого момента Серрате занимал пост постоянного представителя Боливии при ООН. Напомним, в 2008 году экс-президент Боливии Эво Моралес объявил посла США в Ла-Пасе персоной нон грата, обвинив его в финансировании оппозиции и поддержке беспорядков.  Боливия, являющаяся непостоянным членом ООН, инициировала созыв заседания Совета Безопасности ООН из-за обострения ситуации вокруг Сирийской Арабской Республики(САР)


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Источник: Deber
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