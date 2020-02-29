Аргентина поблагодарила Зеленского за эвакуацию своих граждан

Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил украинское правительство и президента Владимира Зеленского за помощь в эвакуации аргентинцев из китайского Уханя. Соответствующее письмо аргентинский лидер направил президенту Украины.

"Уважаемый господин президент, имею честь обратиться к Вам, чтобы выразить свою искреннюю благодарность за неоценимое сотрудничество с вашей страной при эвакуации аргентинских граждан, находившихся в городе Ухань, Китай, во время эпидемической ситуации, вызванной коронавирусом (COVID-19). Чрезвычайную помощь вашего правительства сложно недооценить, учитывая, что среди эвакуированных граждан находятся семьи с маленькими детьми", - написал Фернандес.

Аргентинский лидер также подчеркнул, что у Украины и Аргентины общие ценности, связи, которые объединяют жителей обеих стран. Фернандес также отметил, что украинские мигранты и их потомки внесли значительный вклад в развитие его страны. Президент Аргентины назвал эвакуацию аргентинских граждан "высоким гуманитарным жестом", и, заверив в своем уважении, выразил надежду на новые горизонты сотрудничества между Украиной и Аргентиной.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", украинцев и иностранцев, которых эвакуировали из пораженного коронавирусом города Ухань в Китае, будут усиленно охранять и полностью изолируют в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах.

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