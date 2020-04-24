«Мы хотим еды»: в Венесуэле массовые грабежи и беспорядки, есть жертвы

В Венесуэле люди устраивают грабежи и беспорядки из-за роста цен и дефицита продуктов, произошедшие в результате коронавирусного кризиса. Об этом передает El Mundo.

Так, в ходе одного из конфликтов в Упате, штат Боливар, был убит мужчина. Еще один житель получил удар в шею, а 15-тилетний парень – ранен. В Сукре сотни людей пошли в поисках еды на улицы, разграбив мясные лавки и другие магазины. Там по меньшей мере 7 человек получили ранения. В Чуругуара, Пуэбло-Льано, Арайя или Турен также были протесты, выражающие одно и то же: "Мы хотим еды". Десятки человек остаются под стражей в полиции после инцидентов за "покушение на жизнь и грабежи".

В свою очередь, протестующие обвиняют местную полицию в жестоких репрессиях против сотен людей, которые в отчаянии вышли на улицы и разграбили полдюжины магазинов и супермаркетов. Добавим, что правительственные военизированные формирования также участвовали в полицейской операции.

Кроме того, страна столкнулась с еще одной проблемой, помимо дефицита продовольствия, нехваткой бензина.

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