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В аргентинском аэропорту разбился самолет с медиками

Медики должны были перевезти на самолете ребенка с заболеванием сердца

сегодня, 09:17
Автор:

• Виолетта Комаровская

В аргентинском аэропорту разбился самолет с медиками

В аэропорту в Аргентине разбился небольшой самолет, на борту которого находились медики. Вероятнее всего, авария случилась из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Совете транспортной безопасности, пишет La Nación. 

Самолет Learjet 35 должен был совершить посадку в международном аэропорту Эскеля, который находится в провинции Чубут. Однако все пошло не по плану и самолет упал. Каких-либо подробностей крушения в Совете безопасности не разглашают. 

В момент аварии на борту было четыре человека. Кроме двух пилотов, там было еще два медика: врач и медсестра. Они должны были забрать и перевезти трехлетнего мальчика, который страдает заболеванием сердца. Самого пациента на борту еще не было. Что случилось с медиками и пилотами - пока неизвестно. Сообщений о пострадавших или погибших во время крушения не было. 

Среди вероятных причин, почему самолет мог разбиться во время посадки, эксперты назвали ухудшение погоды. В районе аэропорта как раз опустился густой туман и видимость значительно упала. Это могло помешать пилотам успешно посадить воздушное судно. Так ли это сейчас выясняют эксперты и представители экстренных служб, которые работают на месте аварии. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что около Днепра упал и загорелся небольшой 4-местный самолет. 


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Источник: https://www.lanacion.com.ar/seguridad/se-estrello-avion-sanitario-cerca-del-aeropuerto-nid2362046
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