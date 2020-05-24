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Аргентина заморозила выплаты по внешнему долгу

Это уже девятый дефолт в истории Аргентины

сегодня, 10:44
Автор:

• Сергей Медведев

Аргентина заморозила выплаты по внешнему долгу

В Аргентине состоялся технический дефолт. Срок выплат процентов по облигациям государственного займа, сумма которых составляет около полумиллиарда долларов, истек. 

Дефолту предшествовало решение Министерства экономики о продлении до 2 июня предложения о реструктуризации государственного долга в размере 66 млрд долларов. Предложение предполагало списание порядка двух третей задолженности и отсрочку выплат на три года. Кредиторы же были согласны подождать с выплатами лишь год.

В министерстве экономики отмечают, что переговоры об отсрочки платежей продолжаются, поскольку в разрешении финансового вопроса такого уровня заинтересованы все стороны. Как основной аргумент, сотрудники ведомства называют невозможность отчисления 20% доходов бюджета на погашение долга из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что Международный валютный фонд уже называл долговую нагрузку Аргентины "неприемлимой". Внешний долг государства на текущее время превышает 323 млрд долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 1 998,28 млрд грн или 84,36 млрд долларов. 



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Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%8
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