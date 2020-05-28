kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.05.2020

BTC/USD

9510.34

ETH/USD

222.34

LTC/USD

44.98

НБУ 29.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Южная Америка Венесуэла будет платить за продукты и лекарства золотом, - Reuters
commentss НОВОСТИ Все новости

Венесуэла будет платить за продукты и лекарства золотом, - Reuters

Венесуэла в условиях пандемии и коронакризиса возвращает золотые слитки на $1 млрд, чтобы иметь возможность закупать продукты

28 мая 2020, 10:15
Автор:

Елена Волкова

Венесуэла будет платить за продукты и лекарства золотом, - Reuters

Власти Венесуэлы договорились с Программой развития ООН (ПРООН) о том, что в условиях пандемии и коронакризиса они будут оплачивать поставки продуктов и лекарств в государство с помощью части золота Боливарианской Республики, которое сейчас находится в Банке Англии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, сделку заключили после того, как Центральный банк республики подал в лондонский суд иск против Банка Англии, чтобы тот вернул золотые слитки на $1 млрд для финансирования борьбы с пандемией. Агентство сообщает, что в Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну. Их правительство Венесуэлы неоднократно пыталось вернуть, однако безуспешно до этого момента. 

Напомним, во Франции двое детей, находясь на карантине за городом Парижа, нашли два гигантских золотых слитка. Сообщается, что семья французов с двумя сыновьями отправилась в изоляцию в загородный дом в городе Вандом. Братья, которым еще нет и 10 лет, решили соорудить в саду халабуду из веток, для которой взяли из комнаты покойной бабушки простыни. Когда ребята заглянули в шкаф, оттуда вывалилось два каких-то тяжелых предмета, на которые мальчишки сначала не обратили внимание. Впрочем, позже ребята вернулись к находке и показали ее отцу, который опешил: в шкафу хранилось два килограммовых золотых слитка. Оказалось, бабушка приобрела их в 1967 году, а сейчас аукционисты оценивают золотую находку в 100 000 евро.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!