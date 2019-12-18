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Поверенный США в Украине покидает свой пост, – СМИ

Билл Тейлор передаст свою должность заместителю главы миссии в Украине Кристине Квиен

сегодня, 02:00
Автор:

• Ольга Чародий

Временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник.

 Ожидается, что он передаст свою должность заместителю главы миссии в Украине Кристине Квиен 1 января и 2 января покинет страну.

Тейлор занял этот в июне 2019 года после того, как США отозвали посла в Украине Мари Йованович.

Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях.

 Перед назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

 Как ранее сообщало издание "Комментарии", Тейлор назвал главную проблему для мира с администрацией Зеленского.

 

Источник: https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/top-u-s-diplomat-ukraine-leave-post-end-year-n1103196
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