Поверенный США в Украине покидает свой пост, – СМИ

Временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник.

Ожидается, что он передаст свою должность заместителю главы миссии в Украине Кристине Квиен 1 января и 2 января покинет страну.

Тейлор занял этот в июне 2019 года после того, как США отозвали посла в Украине Мари Йованович.

Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях.

Перед назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", Тейлор назвал главную проблему для мира с администрацией Зеленского.