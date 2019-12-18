Поверенный США в Украине покидает свой пост, – СМИ

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Временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор покинет
свой пост в начале 2020 года. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник.
Ожидается, что он
передаст свою должность заместителю главы миссии в Украине Кристине Квиен 1
января и 2 января покинет страну.
Тейлор занял этот в июне 2019 года после того, как США
отозвали посла в Украине Мари Йованович.
Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также
был специальным координатором Государственного департамента по вопросам
Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других
дипломатических должностях.
Перед назначением
Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.
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