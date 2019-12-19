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Трамп уверен, что его оправдают в Сенате

Демократы протащили незаконные статьи в рамках импичмента и желают навредить выборам, - Белый дом

сегодня, 06:15
Автор:

• Ольга Чародий

Американский президент Дональд Трамп убежден, что его оправдают в Сенате в рамках процедуры импичмента. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

 "Не получив ни одного голоса республиканцев и не приведя ни одного доказательства того, что президент сделал что-либо неправильное, демократы протащили незаконные статьи в рамках импичмента, − указали в Белом доме.

 Также в сообщении администрации подчеркивается, что безграничная неприязнь к главе государства "усиливает их (демократов) желание аннулировать итоги выборов, которые состоялись  три  года  назад, и навредить будущему голосованию".

 Ранее "Комментарии" писали, что американская Палата представителей конгресса проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статье "превышение полномочий".  А американский президент  считает процедуру импичмента политическим самоубийством для демократов. "Это марш политического самоубийства для Демократической партии. Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу", - сказал он.

 

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