Трамп уверен, что его оправдают в Сенате

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Американский президент Дональд Трамп убежден, что его
оправдают в Сенате в рамках процедуры импичмента. Об этом говорится в заявлении
пресс-секретаря Белого дома.
"Не получив ни
одного голоса республиканцев и не приведя ни одного доказательства того, что президент
сделал что-либо неправильное, демократы протащили незаконные статьи в рамках
импичмента, − указали в Белом доме.
Также в сообщении
администрации подчеркивается, что безграничная неприязнь к главе государства "усиливает
их (демократов) желание аннулировать итоги выборов, которые состоялись три
года назад, и навредить будущему
голосованию".
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