В жилом доме США прогремел взрыв, под обломками могут находиться люди

В Америке в жилом доме произошел взрыв, который привел к пожару. Об этом сообщает телеканал NBC.

В одном из жилых домов Филадельфии, по предварительной версии, произошла утечка газа, но еще не было от представителей властей официального подтверждения. В результате взрыва серьезно повреждены три жилых дома. После взрыва начался пожар.

Под обломками дома могут находиться люди. На данный момент известно о двух погибших.

Как пишет издание, число жертв может вырасти, спасательные службы разбирают и ищут под обломками людей.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Одессе произошел пожар в учебном заведении. Во время расследования полиция обнаружила массу нарушений пожарной безопасности. К примеру, в колледже была старая сигнализация, а огнетушитель - нашли под кроватью коменданта. Напомним, в расследовании отрабатывались три причины возникновения огня: неисправность электропроводки или электроприборов, неосторожное обращение с огнем или же умышленный поджог. Как сообщил Бех, возгорание произошло на третьем этаже колледжа в кабинете №9. Оттуда изъяли все вещдоки, которые привлекут к делу. Вскоре проведут пожарно-техническую экспертизу: она позволит сформировать окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня.