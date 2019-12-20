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В жилом доме США прогремел взрыв, под обломками могут находиться люди

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа

сегодня, 05:07
Автор:

• Ольга Чародий

В Америке в жилом доме произошел взрыв, который привел к пожару. Об этом сообщает телеканал NBC.

В  одном из жилых  домов Филадельфии, по предварительной версии, произошла утечка газа,  но еще  не было от представителей властей официального подтверждения. В результате взрыва серьезно повреждены три жилых дома. После взрыва начался пожар.

Под обломками дома  могут находиться люди. На  данный момент известно о двух погибших.

Как  пишет издание, число  жертв  может  вырасти,  спасательные службы  разбирают и  ищут под обломками  людей.

Ранее портал "Комментарии" писал, что  в Одессе произошел пожар в учебном заведении.  Во время расследования полиция обнаружила массу нарушений пожарной безопасности. К примеру, в колледже была старая сигнализация, а огнетушитель - нашли под кроватью коменданта. Напомним, в расследовании отрабатывались три причины возникновения огня: неисправность электропроводки или электроприборов, неосторожное обращение с огнем или же умышленный поджог. Как сообщил Бех, возгорание произошло на третьем этаже колледжа в кабинете №9. Оттуда изъяли все вещдоки, которые привлекут к делу. Вскоре проведут пожарно-техническую экспертизу: она позволит сформировать окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня.

Источник: https://www.nbc.com/
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