В жилом доме США прогремел взрыв, под обломками могут находиться люди

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В Америке в
жилом доме произошел взрыв, который привел к пожару. Об этом сообщает телеканал
NBC.
В одном из жилых домов Филадельфии, по предварительной версии,
произошла утечка газа, но еще не было от представителей властей
официального подтверждения. В результате взрыва серьезно повреждены три жилых
дома. После взрыва начался пожар.
Под
обломками дома могут находиться люди. На
данный момент известно о двух погибших.
Как пишет издание, число жертв
может вырасти, спасательные службы разбирают и
ищут под обломками людей.
Ранее портал "Комментарии" писал, что в Одессе произошел пожар в учебном заведении. Во время расследования полиция обнаружила массу нарушений пожарной безопасности. К примеру, в колледже была старая сигнализация, а огнетушитель - нашли под кроватью коменданта. Напомним, в расследовании отрабатывались три причины возникновения огня: неисправность электропроводки или электроприборов, неосторожное обращение с огнем или же умышленный поджог. Как сообщил Бех, возгорание произошло на третьем этаже колледжа в кабинете №9. Оттуда изъяли все вещдоки, которые привлекут к делу. Вскоре проведут пожарно-техническую экспертизу: она позволит сформировать окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня.
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