Трамп призвал начать процесс по импичменту

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Президент
США Дональд Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса по
импичменту в сенате Конгресса США. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.
"Демократы
не обеспечили мне должного процесса в палате представителей – ни юристов, ни
свидетелей, ничего. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться
не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала
процесса!" – заявил он.
Трамп
подчеркнул, что сторонники Демократической партии "не смогли получить ни
единого голоса республиканцев в поддержку их мошеннического импичмента".
"Республиканцы никогда еще не были так
едины", – добавил американский президент.
Ранее "Комментарии" писали, что американская Палата представителей конгресса проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статье "превышение полномочий". А американский президент считает процедуру импичмента политическим самоубийством для демократов.
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