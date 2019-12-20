Трамп призвал начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса по импичменту в сенате Конгресса США. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Демократы не обеспечили мне должного процесса в палате представителей – ни юристов, ни свидетелей, ничего. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!" – заявил он.

Трамп подчеркнул, что сторонники Демократической партии "не смогли получить ни единого голоса республиканцев в поддержку их мошеннического импичмента".

"Республиканцы никогда еще не были так едины", – добавил американский президент.

Ранее "Комментарии" писали, что американская Палата представителей конгресса проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статье "превышение полномочий". А американский президент считает процедуру импичмента политическим самоубийством для демократов.