Сенат США принял бюджет на 2020 год

Сенат США принял второй пакет законопроектов о федеральном бюджете на следующий финансовый год. Об этом сообщает Reuters.

Первый пакет был одобрен накануне. Общий объем расходов бюджета превышает 1,4 трлн долларов. Документы отправили на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, американский оборонный бюджет на следующий год составит более 700 млрд долларов. На его согласование демократы и республиканцы потратили более двух месяцев. Отметим, в законопроекте об оборонном бюджете предусмотрены санкционные пакеты против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Ранее "Комментарии" писали, что сенат США одобрил оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором дополнительно предусмотрено более 700 млн долл. на меры по сдерживанию России в военной сфере. Отмечается, что деньги будут направлены в рамках "Инициативы по обеспечению европейской безопасности" (EDI) на строительство военных объектов, противостояние со стороны подлодок, а также на другие мероприятия по сдерживанию РФ и на работу с партнерами и союзниками Соединенных Штатов.

