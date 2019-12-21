Глава Пентагона объявил о создании космических войск

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что в 2020 году будут созданы космические войска, которые призваны закрепить доминирование Штатов в космосе, сообщает "Укринформ".



"Наша зависимость от космических возможностей резко возросла, и сегодня космос превратился в зону возможных боевых действий", - заявил Эспер.



Глава Пентагона отметил, что в ближайшие недели будет разработан план создания космических сил и поблагодарил Конгресс США за принятие военного бюджета.



"Это большой шаг вперед, который даст США возможность адаптироваться к вызовам и конкурировать с крупными государствами", - подчеркнул министр обороны.



Согласно военному бюджету на 2020 финансовый год, численность космических сил в первый год их создания составит около 200 человек. Годовой бюджет подразделения предусмотрен на уровне 40 млн долл.



Как сообщал сайт "Комментарии", президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Документ, в частности, предусматривает выделение Украине 300 млн долл. военной помощи и введение новых санкций против России.





