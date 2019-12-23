Глава НАТО Столтенберг готов к встрече с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что готов провести прямые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью агентству dpa в Брюсселе.

"При наличии подходящих рамочных условий я бы встретился с президентом Путиным. Особенно в трудные времена важно вместе усаживаться за стол переговоров", - сказал руководитель Альянса.

Чиновник не указал, какие именно условия должны быть подходящими для проведения их встречи, однако сообщил, что хоть и отношения являются сложными, необходимо уметь управлять ими. Столтенберг озвучил свое предложение после того, как президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне отметил, что переговоры Путина и Столтенберга не являются проблемой, а с Россией необходимо поддерживать хорошие отношения и Альянсу следует находится в постоянном диалоге с Москвой.

Как сообщал портал "Комментарии", Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае нападения России на Польшу или страны Балтики, НАТО поможет отразить агрессию.