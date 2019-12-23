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Глава НАТО Столтенберг готов к встрече с Путиным

В НАТО сообщили о готовности к переговорам с Путиным

сегодня, 11:04
Автор:

• Сергей Медведев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что готов провести прямые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью агентству dpa в Брюсселе.

"При наличии подходящих рамочных условий я бы встретился с президентом Путиным. Особенно в трудные времена важно вместе усаживаться за стол переговоров", - сказал руководитель Альянса.

Чиновник не указал, какие именно условия должны быть подходящими для проведения их встречи, однако сообщил, что хоть и отношения являются сложными, необходимо уметь управлять ими. Столтенберг озвучил свое предложение после того, как президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне отметил, что переговоры Путина и Столтенберга не являются проблемой, а с Россией необходимо поддерживать хорошие отношения и Альянсу следует находится в постоянном диалоге с Москвой.

Как сообщал портал "Комментарии", Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае нападения России на Польшу или страны Балтики, НАТО поможет отразить агрессию.

Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B
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