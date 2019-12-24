Трамп потребовал не затягивать с импичментом

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Американский президент Дональд
Трамп снова выразил возмущение тем, что демократы задерживают процесс в Сенате
в рамках импичмента, и предсказал скорое увольнение спикеру Палаты представителей
Конгресса Нэнси Пелоси.
"Какое право
сумасшедшая Нэнси имеет на то, чтобы затягивать процесс в Сенате? Никакого! У
нее плохие доказательства, и она стремится сделать так, чтобы результат не
оказался для нее отрицательным. Охота на ведьм должна закончиться сейчас же
процессом в Сенате", - написал американский лидер в Twitter.
Трамп отметил, что
демократы из нижней палаты пытаются таким образом "подчинить себе
Сенат".
Ранее Трамп обвинял
оппозицию в нарушении конституции затягиванием передачи обвинительного
заключения в Сенат.
При этом в 2019 году Сенат уже не сможет рассмотреть импичмент - он ушел на каникулы и вернется только 6 января 2020 года.
Ранее "Комментарии" писали, что сенат США одобрил оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором дополнительно предусмотрено более 700 млн долл. на меры по сдерживанию России в военной сфере.
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