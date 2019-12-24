Трампу «светят» новые обвинения в рамках импичмента

Президенту США Дональду Трампу могут быть предъявлены новые обвинения в рамках процедуры импичмента, если Судебный комитет Палаты представителей сможет допросить бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Мак-Гана, пишет издание The Hill.



Соответствующее обращение о принудительном допросе Судебный комитет направил в апелляционный суд округа Колумбия по даче показаний Мак-Ганом.



"Если свидетельство Мак-Гана приведут к новым доказательствам, которые подтвердят, что президент Трамп совершил преступления, которые требуют импичмента и не подпадают под статьи, одобренные Палатой представителей, комитет будет действовать соответственно, до рассмотрения вопроса о том, чтоб рекомендовать новые статьи для импичмента", - сказано в заявлении Комитета.



В Комитете утверждают, что показания Мак-Гана являются ключевыми для Палаты представителей в представлении дела об импичменте в Сенат.



Известно, что Палата представителей и Белый дом 3 января предоставят устные аргументы перед окружным судом округа Колумбия относительно обвинений.



Напомним, Дональд Мак-Ган был свидетелем в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США на стороне Дональда Трампа. Юридический комитет Палаты представителей вызвал его на допрос в Конгресс для дачи показаний о возможном препятствовании расследованию Мюллера со стороны Трампа. Но президент поручил юристу отклонить вызов. В Минюсте США подчеркнули, что Мак-Ган "не имеет юридических обязательств" свидетельствовать о своей работе в Белом доме.

