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Трампу «светят» новые обвинения в рамках импичмента

Комитет хочет допросить бывшего юриста Белого дома, которому Трамп запретил давать показания

сегодня, 12:43
Автор:

• Мария Чиренко

Президенту США Дональду Трампу могут быть предъявлены новые обвинения в рамках процедуры импичмента, если Судебный комитет Палаты представителей сможет допросить  бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Мак-Гана, пишет издание The Hill.

Соответствующее обращение о принудительном допросе Судебный комитет направил в апелляционный суд округа Колумбия по даче показаний Мак-Ганом.

"Если свидетельство Мак-Гана приведут к новым доказательствам, которые подтвердят, что президент Трамп совершил преступления, которые требуют импичмента и не подпадают под статьи, одобренные Палатой представителей, комитет будет действовать соответственно, до рассмотрения вопроса о том, чтоб рекомендовать новые статьи для импичмента", - сказано в заявлении Комитета.

В Комитете утверждают, что показания Мак-Гана являются ключевыми для Палаты представителей в представлении дела об импичменте в Сенат.

Известно, что Палата представителей и Белый дом 3 января предоставят устные аргументы перед окружным судом округа Колумбия относительно обвинений.

Напомним, Дональд Мак-Ган был свидетелем в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США на стороне Дональда Трампа. Юридический комитет Палаты представителей вызвал его на допрос в Конгресс для дачи показаний о возможном препятствовании расследованию Мюллера со стороны Трампа. Но президент поручил юристу отклонить вызов. В Минюсте США подчеркнули, что Мак-Ган "не имеет юридических обязательств" свидетельствовать о своей работе в Белом доме.

Ранее сайт "Комментарии" писал, что американская Палата представителей конгресса проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статье "превышение полномочий". Также Трампа обвиняют в препятствовании Конгрессу США. 
Источник: https://thehill.com/regulation/court-battles/475748-house-panel-tells-court-mcgahn-testimony-would-help-decide-whether
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