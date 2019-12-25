Трамп рассказал об участии в фильме Один дома-2

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Американский президент Дональд Трамп назвал честью для себя
участие в фильме Один дома-2. Об этом американский лидер заявил, отвечая на
вопросы американских военнослужащих во Флориде.
"Многие каждый
год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, особенно дети
помладше: "Я только что видел тебя в кино". Они не видят меня в
телевизоре так же, как они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был,
мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это", − отметил
президент США.
В комедии 1992 года
Трамп сыграл владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер
оказывается с кредитной картой отца.
В небольшом эпизоде он
помогает мальчику, подсказав, как пройти в холл гостиницы. Весь эпизод длится
около десяти секунд.
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