Трамп рассказал об участии в фильме Один дома-2

Американский президент Дональд Трамп назвал честью для себя участие в фильме Один дома-2. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы американских военнослужащих во Флориде.

"Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, особенно дети помладше: "Я только что видел тебя в кино". Они не видят меня в телевизоре так же, как они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это", − отметил президент США.

В комедии 1992 года Трамп сыграл владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца.

В небольшом эпизоде он помогает мальчику, подсказав, как пройти в холл гостиницы. Весь эпизод длится около десяти секунд.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп заявил, что США эффективно "уладят" дело с любым "рождественским сюрпризом" от Ким Чен Ына, которым еще в начале месяца угрожал Пхеньян в адрес официального Вашингтона."Мы узнаем, что это за сюрприз, и решим все очень успешно", - отметил американский лидер.