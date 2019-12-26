Билл Гейтс отправил 37 кг подарков к Рождеству незнакомой девушке

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Американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл
Гейтс отправил незнакомой девушке почти 40 кг подарков. Об этом пишет MIGnews.
Билл Гейтс принял участие в игре "Тайный Санта" и ему выпало отправить подарок 33-летней девушке по имени Шелби, которая живет в штате Мичиган. Девушка получила 41 подарок от основателя Microsoft.
Миллиардер заранее выяснил, что нравится девушке, чем она
увлекается, какие книги и фильмы любит. Шелби получила в подарок конструкторы
Lego из тематической серии про Гарри Поттера и Звездных войн, ее любимые мятные
шоколадки и печенье, книги, сувениры на тему Твин Пикса.
Гейтс не обделил вниманием и кота девушки, для которого также положил в коробку подарок.
Ранее "Комментарии" писали, что Ким
Кардашьян подарила своей шестилетней дочери Норт на Рождество эксклюзивный
жакет, который принадлежал Майклу Джексону. Вещь обошлась в 65 тыс. долларов.
Кроме того, девочка также получила в подарок сумочку знаменитой модели Birkin
от Hermes, стоимостью в 10 тыс. долларов.
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