Билл Гейтс отправил 37 кг подарков к Рождеству незнакомой девушке

Американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс отправил незнакомой девушке почти 40 кг подарков. Об этом пишет MIGnews.



Билл Гейтс принял участие в игре "Тайный Санта" и ему выпало отправить подарок 33-летней девушке по имени Шелби, которая живет в штате Мичиган. Девушка получила 41 подарок от основателя Microsoft.

Миллиардер заранее выяснил, что нравится девушке, чем она увлекается, какие книги и фильмы любит. Шелби получила в подарок конструкторы Lego из тематической серии про Гарри Поттера и Звездных войн, ее любимые мятные шоколадки и печенье, книги, сувениры на тему Твин Пикса.

Гейтс не обделил вниманием и кота девушки, для которого также положил в коробку подарок.







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