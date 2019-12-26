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Билл Гейтс отправил 37 кг подарков к Рождеству незнакомой девушке

Гейтс положил 41 подарок в коробку для девушки

сегодня, 21:43
Автор:

• Татьяна Веремеева

Американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс отправил незнакомой девушке почти 40 кг подарков. Об этом пишет MIGnews.

Билл Гейтс принял участие в игре "Тайный Санта" и ему выпало отправить подарок 33-летней девушке по имени Шелби, которая живет в штате Мичиган. Девушка получила 41 подарок от основателя Microsoft.

Миллиардер заранее выяснил, что нравится девушке, чем она увлекается, какие книги и фильмы любит. Шелби получила в подарок конструкторы Lego из тематической серии про Гарри Поттера и Звездных войн, ее любимые мятные шоколадки и печенье, книги, сувениры на тему Твин Пикса.

Гейтс не обделил вниманием и кота девушки, для которого также положил в коробку подарок.



Ранее "Комментарии" писали, что Ким Кардашьян подарила своей шестилетней дочери Норт на Рождество эксклюзивный жакет, который принадлежал Майклу Джексону. Вещь обошлась в 65 тыс. долларов. Кроме того, девочка также получила в подарок сумочку знаменитой модели Birkin от Hermes, стоимостью в 10 тыс. долларов.

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Источник: http://mignews.com.ua/society/23707290.html
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