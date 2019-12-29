Вашингтон требует у Киева экстрадиции американца, воевавшего на Донбассе

Белый Дом Вашингтона требует от украинских властей экстрадиции американского гражданина Крейга Лэнга, которого подозревают в убийстве супружеской пары во Флориде, после которого ему удалось бежать из страны. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Как отмечается, Ленг был уволен со службы в армии за самоволку и проживает в Украине с 2015 года, где служил добровольцем в военизированных подразделениях во время военного конфликта с Россией.

В 2015 году в Украине Лэнг познакомился с Алексом Цвифельхофером. В 2017 году они покинули страну и направились в Южный Судан, где собирались принять участие в борьбе с террористической группировкой "Аш-Шабаб". По данным издания, после того, как им было отказано во въезде, они оказались в Соединенных Штатах, где планировали записаться бойцами сопротивления в Венесуэле.

По предварительным данным следствия, 9 апреля прошлого года Лэнг и Цвифельхофер застрелили Серафина Лоренцо и его жену Дину, с которыми встретились во Флориде, чтобы обсудить покупку оружия. Их изуродованные пулями тела были найдены в автомобиле на стоянке возле церкви в округе Ли.

Цвифельхофер был арестован в мае в штате Висконсин во время попытки купить оружие. После пары убийств Лэнг уехал в Мексику, далее в Колумбию и Испанию, затем на украинско-молдавской границе его арестовали украинские правоохранители.

Издание напоминает, что США не имеет договора об экстрадиции с Украины.

"Мы знаем, что в американских СМИ о нем пишут очень плохо. В Украине он герой, потому что защищает наши интересы и нашу страну", - заявил адвокат Лэнга Дмитрий Моргун.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня проходит масштабный обмен пленными между Украиной и ОРДЛО, в результате которого могут быть освобождены 80 украинцев.