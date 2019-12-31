Трамп анонсировал окончание «торговой войны» с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем подписании крупной торговой сделки с Китаем, которая завершит тарифный конфликт между странами.



"Я подпишу нашу очень большое и всеобъемлющее торговое соглашение по первой фазе с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. На ней будут присутствовать высокопоставленные представители Китая", - написал американский лидер в своем Twitter.



По словам Трампа, он намерен посетить с визитом Китай и начать переговоры о "второй фазе" документа.





Как сообщал сайт "Комментарии", согласно исследованию, проведенному при поддержке ООН, от торговой войны пострадали экономики и США, и Китая. Импорт китайских товаров сократился более чем на четверть — со 130 млрд долл до 95 млрд долл в первом полугодии 2019 года. В результате, в США зафиксирован рост цен.



По словам экспертов, убытки США во многом связаны с повышением цен для потребителей, тогда как убытки Китая связаны со значительными потерями в экспорте.

Торговый конфликт между США и Китаем продолжается уже около 16 месяцев.