Трамп анонсировал окончание «торговой войны» с Китаем

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Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем подписании крупной торговой сделки с Китаем, которая завершит тарифный конфликт между странами.
"Я подпишу нашу очень большое и всеобъемлющее торговое соглашение по первой фазе с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. На ней будут присутствовать высокопоставленные представители Китая", - написал американский лидер в своем Twitter.
По словам Трампа, он намерен посетить с визитом Китай и начать переговоры о "второй фазе" документа.
Как сообщал сайт "Комментарии", согласно исследованию, проведенному при поддержке ООН, от торговой войны пострадали экономики и США, и Китая. Импорт китайских товаров сократился более чем на четверть — со 130 млрд долл до 95 млрд долл в первом полугодии 2019 года. В результате, в США зафиксирован рост цен.
По словам экспертов, убытки США во многом связаны с повышением цен для потребителей, тогда как убытки Китая связаны со значительными потерями в экспорте.
Торговый конфликт между США и Китаем продолжается уже около 16 месяцев.
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