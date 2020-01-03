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Экс-госсекретарь Америки Хиллари Клинтон стала ректором
университета Квинс, который расположен в британском Белфасте, сообщает
пресс-служба учебного заведения.
В сообщении отмечается, что в 2018 году она получила
докторскую степень от королевы и теперь будет одиннадцатым ректором
университета - и первой женщиной на этой должности.
В своем Twitter написала, что данное назначение для нее
большая честь и это место (вуз – ред.) к которому за последнее время она очень
привязалась и за последнее время с ним сложились у нее очень прочные отношения.
Должность ректора Клинтон будет занимать в течении пяти ближайших лет.
Как сообщало издание "Комментарии", 18 ноября 2019
года самолет
компании American Airlines, который направлялся из Нью-Йорка в Вашингтон
экс-госсекретарем Хиллари Клинтон, был вынужден экстренно вернуться обратно
почти сразу после взлета. Причиной стала механическая неисправность воздушного
судна.
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