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Хиллари Клинтон стала ректором университета

Клинтон будет ректором университета, который расположен в Белфасте Хиллари

сегодня, 07:30
Автор:

• Наталья Шевченко

Экс-госсекретарь Америки Хиллари Клинтон стала ректором университета Квинс, который расположен в британском Белфасте, сообщает пресс-служба учебного заведения.

В сообщении отмечается, что в 2018 году она получила докторскую степень от королевы и теперь будет одиннадцатым ректором университета - и первой женщиной на этой должности.

В своем Twitter написала, что данное назначение для нее большая честь и это место (вуз – ред.) к которому за последнее время она очень привязалась и за последнее время с ним сложились у нее очень прочные отношения.

 Должность ректора Клинтон будет занимать в течении пяти ближайших лет.

Как сообщало издание "Комментарии", 18 ноября 2019 года самолет компании American Airlines, который направлялся из Нью-Йорка в Вашингтон экс-госсекретарем Хиллари Клинтон, был вынужден экстренно вернуться обратно почти сразу после взлета. Причиной стала механическая неисправность воздушного судна. 

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Источник: https://www.qub.ac.uk/News/Allnews/SecretaryHillaryRodhamClintonappointedChancellorofQueensUniversityBelfast.html?utm_source=Social&utm_medium=TwitterOrganic&utm_term=&utm_content=HillaryClintonChancellor&utm_campaign=NewChancellor2020
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