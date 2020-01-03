Экс-госсекретарь Америки Хиллари Клинтон стала ректором университета Квинс, который расположен в британском Белфасте, сообщает пресс-служба учебного заведения.

В сообщении отмечается, что в 2018 году она получила докторскую степень от королевы и теперь будет одиннадцатым ректором университета - и первой женщиной на этой должности.

В своем Twitter написала, что данное назначение для нее большая честь и это место (вуз – ред.) к которому за последнее время она очень привязалась и за последнее время с ним сложились у нее очень прочные отношения.

Должность ректора Клинтон будет занимать в течении пяти ближайших лет.

Как сообщало издание "Комментарии", 18 ноября 2019 года самолет компании American Airlines, который направлялся из Нью-Йорка в Вашингтон экс-госсекретарем Хиллари Клинтон, был вынужден экстренно вернуться обратно почти сразу после взлета. Причиной стала механическая неисправность воздушного судна.