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Власти США призвали американцев покинуть Иран

Предупреждение связано с гибелью иранского генерала

сегодня, 11:35
Автор:

• Сергей Медведев

Государственный департамент США обратился к американцам, находящимся в Иране с призывом немедленно покинуть страну. Такое обращение издано после убийства генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного удара силами США.

"В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы настоятельно призываем граждан США немедленно покинуть Ирак. В связи с нападениями ополченцев, поддерживаемых Ираном, на территорию посольства США, все консульские операции были прекращены. Граждане США не должны подходить к посольству ", - предупредили дипломаты.

Напомним, что командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Американские власти подтвердили, что удар был нанесен силами ВВС США.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп отдал приказ усилить оборонительные меры с целью защитить американские силы за границей.

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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1844725-derzhdepartament-ssha-zaklikaye-amerikantsiv-v-iraku-negayno-pokinuti-krayinu
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