Власти США призвали американцев покинуть Иран

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Государственный департамент США обратился к американцам, находящимся в Иране с призывом немедленно покинуть страну. Такое обращение издано после убийства генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного удара силами США.
"В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы настоятельно призываем граждан США немедленно покинуть Ирак. В связи с нападениями ополченцев, поддерживаемых Ираном, на территорию посольства США, все консульские операции были прекращены. Граждане США не должны подходить к посольству ", - предупредили дипломаты.
Напомним, что
командующий спецслужбами "Аль-Кудс"
иранского КСИР Касем Сулеймани и
заместитель главы иракского шиитского
ополчения Абу Махди аль-Мухандис были
убиты ракетным ударом в районе аэропорта
Багдада. Американские власти подтвердили,
что удар был нанесен силами ВВС США.
Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп отдал приказ усилить оборонительные меры с целью защитить американские силы за границей.
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