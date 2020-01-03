Власти США призвали американцев покинуть Иран

Государственный департамент США обратился к американцам, находящимся в Иране с призывом немедленно покинуть страну. Такое обращение издано после убийства генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного удара силами США.

"В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы настоятельно призываем граждан США немедленно покинуть Ирак. В связи с нападениями ополченцев, поддерживаемых Ираном, на территорию посольства США, все консульские операции были прекращены. Граждане США не должны подходить к посольству ", - предупредили дипломаты.

Напомним, что командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Американские власти подтвердили, что удар был нанесен силами ВВС США.



Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп отдал приказ усилить оборонительные меры с целью защитить американские силы за границей.