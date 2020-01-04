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В Нью-Йорке усилят безопасность в связи с убийством иранского генерала

Мэр Нью-Йорка назвал ракетный удар началом воны с Ираном

сегодня, 03:20
Автор:

• Сергей Медведев

В Нью-Йорке вводят дополнительные меры безопасности после ракетной атаки в результате которой погиб командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции  генерал Касем Сулеймани. Защита мегаполиса от возможных терактов стала темой переговоров мэра Нью-Йорка Билла де Блазио и полицейским руководством.

“Я побеседовал с комиссаром Ши и его заместителем Миллером по поводу неотложных шагов, которые предпримет управление полиции Нью-Йорка для защиты ключевых объектов города Нью-Йорк от любых попыток Ирана или его союзников-террористов осуществить акт возмездия Америке. Нам придется сохранять в связи с этой угрозой бдительность еще долгое время”, — написал городской голова в соцсети.

Де Блазио является резким критиком администрации Дональда Трампа. Он заявил, что по сути, США своим ракетным ударом объявили войну Ирану.

“У американского народа в этом случае не было права голоса, несмотря на то, что он снова и снова голосует за прекращение бесконечных войн и возвращение своих войск домой”, — написал мэр.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Ирана Хасан Рухани заявил, что убийство генерала иранского "Корпуса стражей Исламской революции" Касема Сулеймани в Багдаде не останется без ответа со стороны Тегерана

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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1844795-vlada-nyu-yorka-obgovorila-zakhodi-bezpeki-cherez-vbivstvo-iranskogo-generala
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