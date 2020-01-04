В Нью-Йорке усилят безопасность в связи с убийством иранского генерала

В Нью-Йорке вводят дополнительные меры безопасности после ракетной атаки в результате которой погиб командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Защита мегаполиса от возможных терактов стала темой переговоров мэра Нью-Йорка Билла де Блазио и полицейским руководством.

“Я побеседовал с комиссаром Ши и его заместителем Миллером по поводу неотложных шагов, которые предпримет управление полиции Нью-Йорка для защиты ключевых объектов города Нью-Йорк от любых попыток Ирана или его союзников-террористов осуществить акт возмездия Америке. Нам придется сохранять в связи с этой угрозой бдительность еще долгое время”, — написал городской голова в соцсети.

Де Блазио является резким критиком администрации Дональда Трампа. Он заявил, что по сути, США своим ракетным ударом объявили войну Ирану.

“У американского народа в этом случае не было права голоса, несмотря на то, что он снова и снова голосует за прекращение бесконечных войн и возвращение своих войск домой”, — написал мэр.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Ирана Хасан Рухани заявил, что убийство генерала иранского "Корпуса стражей Исламской революции" Касема Сулеймани в Багдаде не останется без ответа со стороны Тегерана