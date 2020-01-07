Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 07.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tur
Comm:Year
Comm:franchise
НОВОСТИ Все новости

В США водитель стрелял по детям из-за попавших в его авто снежков

Мужчина разозлился из-за снежков и открыл стрельбу по детям 12-ти и 13-ти лет

сегодня, 19:00
Автор:

• Таисия Ерохина

В Соединенных Штатах Америки дети устроили зимнюю забаву - метали снежные шары в проезжающие машины. Один из водителей не оценил "стрельбу" снежками и в ответ начал свою стрельбу, на этот раз - реальную. Об этом информирует сегодня CNN.

Как сообщила местная полиция, инцидент произошел в городе Милуоки, штат Висконсин, в минувшие выходные. Группа детей бросалась снежками в машины, проезжающие по трассе. Одна из "снежных пуль" попала в "Тайоту", водитель которой решил ответить "снайперам". Мужчина выстрелил и ранил мальчика 13-ти лет и девочку 12-ти лет. Издание сообщает, что дети отправлены в больницу, проходят лечение, но, к счастью, ранения не оказались опасными для их жизни. В полиции выясняют все обстоятельства происшествия и огласили в розыск стрелявшего водителя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США в одном из храмов Техаса во время причастия в церковь вошел мужчина с дробовиком и открыл огонь по верующим. При этом, кровавая перестрелка транслировалась онлайн. Видео 18+ опубликовали в сети.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2020/01/06/us/kids-shot-throwing-snowballs-milwaukee-trnd/index.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...