В США водитель стрелял по детям из-за попавших в его авто снежков

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В Соединенных Штатах Америки дети устроили зимнюю забаву - метали
снежные шары в проезжающие машины. Один из водителей не оценил "стрельбу"
снежками и в ответ начал свою стрельбу, на этот раз - реальную. Об этом
информирует сегодня CNN.
Как сообщила местная полиция, инцидент произошел в городе
Милуоки, штат Висконсин, в минувшие выходные. Группа детей бросалась снежками в
машины, проезжающие по трассе. Одна из "снежных пуль" попала в "Тайоту",
водитель которой решил ответить "снайперам". Мужчина выстрелил и ранил мальчика
13-ти лет и девочку 12-ти лет. Издание сообщает, что дети отправлены в больницу, проходят
лечение, но, к счастью, ранения не оказались опасными для их жизни. В полиции
выясняют все обстоятельства происшествия и огласили в розыск стрелявшего водителя.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США в одном из храмов Техаса во время причастия в церковь вошел мужчина с дробовиком и открыл огонь по верующим. При этом, кровавая перестрелка транслировалась онлайн.
Видео 18+ опубликовали в сети.
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