В США водитель стрелял по детям из-за попавших в его авто снежков

В Соединенных Штатах Америки дети устроили зимнюю забаву - метали снежные шары в проезжающие машины. Один из водителей не оценил "стрельбу" снежками и в ответ начал свою стрельбу, на этот раз - реальную. Об этом информирует сегодня CNN.

Как сообщила местная полиция, инцидент произошел в городе Милуоки, штат Висконсин, в минувшие выходные. Группа детей бросалась снежками в машины, проезжающие по трассе. Одна из "снежных пуль" попала в "Тайоту", водитель которой решил ответить "снайперам". Мужчина выстрелил и ранил мальчика 13-ти лет и девочку 12-ти лет. Издание сообщает, что дети отправлены в больницу, проходят лечение, но, к счастью, ранения не оказались опасными для их жизни. В полиции выясняют все обстоятельства происшествия и огласили в розыск стрелявшего водителя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США в одном из храмов Техаса во время причастия в церковь вошел мужчина с дробовиком и открыл огонь по верующим. При этом, кровавая перестрелка транслировалась онлайн. Видео 18+ опубликовали в сети.