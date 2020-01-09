США предложили Ирану прямые переговоры

Власти США готовы пойти на прямые переговоры с Ираном. Такое предложение содержится в письме Совету Безопасности ООН. Документ направил в организацию постпред США Келли Крафт.

Согласно документу, Вашингтон "готов к серьезным переговорам с Ираном без предварительных условий, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

Помимо этого, авторы письма оправдывают спецоперацию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани. Американские дипломаты подчеркивают, что операция была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН, предусматривающего право стран на самооборону. Послание также содержит предупреждение о том, что для защиты интересов США на Ближнем Востоке Вашингтон может предпринять новые шаги.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп во время обращения к нации заявил, что его администрация введет против Ирана новые санкции.