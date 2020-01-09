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Главная / Украина / США предложили Ирану прямые переговоры
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США предложили Ирану прямые переговоры

Власти США готовы к переговорам без условий

сегодня, 10:17
Автор:

• Сергей Медведев

Власти США готовы пойти на прямые переговоры с Ираном. Такое предложение содержится в письме  Совету Безопасности ООН. Документ направил в организацию постпред США Келли Крафт.

Согласно документу,  Вашингтон "готов к серьезным переговорам с Ираном без предварительных условий, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

Помимо этого, авторы письма оправдывают спецоперацию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани. Американские дипломаты подчеркивают, что  операция была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН, предусматривающего право стран на самооборону. Послание также содержит предупреждение о том, что  для защиты интересов США на Ближнем Востоке Вашингтон может предпринять новые шаги.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп во время обращения к нации заявил, что его администрация введет против Ирана новые санкции.

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Источник: https://interfax.com.ua/news/political/634474.html
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