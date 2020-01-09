Заявление Трампа по Ирану: чего стоит ждать в будущем

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько подчеркивает, что вчерашнее заявление президента США все ждали затаив дыхание. Ведь после ракетной атаки со стороны Ирана на американских военных, расположенных в Ираке, самая мощная страна мира должна была бы дать адекватный и убедительный ответ.



"Но Дональд Трамп во время заявления для прессы выглядел скорее как голубь мира, - отмечает эксперт. - Он заверил, что никто из американских военных не пострадал во время атаки. И в очередной раз назвал Иран спонсором терроризма, напомнив об уничтожении генерала Сулеймани (командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей иранской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были на прошлой неделе уничтожены ракетным ударом американцев в районе аэропорта Багдада – прим. ред.). Трамп заверил, что не допустит нуклеаризации Ирана обвинил своего предшественника - демократа Обаму - в подписании неразумной ядерной сделки и объявил о дальнейших санкциях. Также Трамп обратился к НАТО с просьбой принимать более активное участие в процессе в регионе".

Владимир Манько делает выводы, что Штаты пока отказываются от дальнейших военных акций против Ирана. Последнее слово в этом непродолжительном противостоянии, по его мнению, осталось за иранцами.

"В чем причина такой позиции США? Во-первых, удалось ликвидировать Сулеймани и тем самым нанести ощутимый удар по иранским силам, - считает эксперт. - Ликвидация произошла с помощью высокоточного оружия - и это сигнал всем, кто желает смерти Америке - с ними может произойти то же самое. Во-вторых, объявлено о дальнейших санкциях. А сужение экономических возможностей страны может нанести порой более ощутимый вред, чем ракетные обстрелы ее объектов. В-третьих, администрация США понимает, что нанесение массированных ракетных ударов по Ирану приведет к активизации террористов и смертников по всему миру - и прежде всего в самой Америке. Будут взрываться бомбы, гибнуть мирные американцы. Ибо только таким образом Иран может отвечать США".

"Время для войны с Ираном сейчас - не самое лучшее"

"Поскольку в заявлении Трампа звучала избирательная риторика (обвинение предшественников и акцентирование на экономических и военных успехах при нынешней власти), это свидетельствует, что фактор выборов тоже влияет на принятие решения. Быстрая и эффективная ракетная война против Ирана если и возможна, то ближе к выборам, - предполагает эксперт. - Сейчас Трамп отступил. Разумное решение? Скорее да. Но дальнейший ход событий будет зависеть не только от США, но и от Ирана. Устроит ли Тегеран, что, несмотря на потерю Сулеймани, последнее слово оставили за ним? Если нет, то противостояние будет продолжено".

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает крайне неблагодарным делом прогнозировать развитие ситуации, в которой участвуют, с одной стороны, импульсивный президент США Дональд Трамп, а с другой — религиозные фанатики Ирана, которые не слишком дружат со здравым смыслом. И тем не менее – для "Комментариев" эксперт дал свой прогноз.



"Уничтожив генерала Сулеймани, Трамп достиг политической цели: продемонстрировал свою жесткость в отстаивании американских интересов и переключил внимание американского общества со своего импичмента на ситуацию на Ближнем Востоке, - подчеркивает Кочетков. - Иран же, обстреляв две базы в Ираке с американцами, тоже проявил боевой дух".

Но всерьез воевать со Штатами Иран, разумеется, не готов, отмечает аналитик. Иран не хотел бы даже, чтобы американцы обстреляли их военные объекты, как пообещал Трамп.

"Так что, скорее всего, со стороны Ирана дело ограничится массовыми демонстрациями и грозными заявлениями в адрес США, а Штаты ограничатся экономическими санкциями, - предполагает Кочетков. - При этом Иран будет продолжать свою агрессивную политику по отношению к соседям (прежде всего, Сирии и Ираку), а также возможные военные акции против Израиля в виде очередных ракетных ударов в исполнении поддерживаемых Ираном террористов".

"Напряженность никуда не денется"

Политический эксперт Руслан Бизяев напоминает, что всё началось с выхода США из ядерной сделки с Ираном.

"Аргументировали тем, что Тегеран якобы не выполняет свои обязательства. Но, по сути, Штаты просто добивались того, чего хотели. Ведь то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, в какой-то мере устраивает США, Израиль, РФ, Турцию. И не устраивает радикально настроенную часть Ирана и Китай, - говорит Бизяев. - Погибший Сулеймани не только сконцентрировал у себя огромную власть, но и, по сообщениям ряда СМИ, был проводником китайской политики на Ближнем Востоке вообще и в Иране в частности. В том числе - касательно теневого рынка нефтепродуктов".

Напряженность в регионе, по мнению полтиэксперта, никуда не денется.

"В Ираке - сложная ситуация. Парламент принял решение о выводе войск США, но Трамп заявил: мы вбухали кучу денег, в том числе, в свои базы, так что никуда не уйдем. В то же время некоторые союзники американцев по НАТО хотят вывести свои войска из Ирака. Так что напряжение создается еще и внутри Альянса", - отмечает Бизяев.

Но войны, по словам политэксперта, не будет. Она сейчас не нужна никому. Особенно боится Европа: ей нужно любой ценой потушить пожар, иначе будет новая волна беженцев, а европейцы и от сирийской никак не отойдут.

"Трамп выступил вчера в свойственной ему манере. Выжал из ситуации максимум. Показал что он крутой парень, который может "мочить" террористов. Это делается, в том числе, под выборы. Такое себе выбивание козырей у его оппонентов-демократов, которых он обвинил в создании ситуации на Ближнем Востоке", - резюмирует Бизяев.

Как сообщал портал "Комментарии", власти США готовы пойти на прямые переговоры с Ираном. Такое предложение содержится в письме Совету Безопасности ООН.