Конгресс США намерен ограничить Трампа в использовании военной силы против Ирана

Конгрессмены Палаты представителей США проведут голосование по резолюции, которая ограничивает президента Дональда Трампа в использовании военной силы против Ирана. Об этом заявила спикер Палаты Нэнси Пелоси.

"Сегодня, согласно нашей обязанности обеспечить безопасность наших граждан, Палата представителей продвигает резолюцию, которая ограничивает военные действия президента против Ирана. Резолюция будет отправлена ​​в процедурный комитет сегодня вечером, а 9 января будет вынесена на голосование всей палаты", - заявила спикер.

Пелоси также отметила, что конгрессмены опасаются решений администрации Трампа касательно применения военной силы против Ирана. Беспокойство чиновников также вызывает отсутствие какой-либо стратегии взаимодействий с иранскими властями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские эксперты дали оценку заявлению Трампа по Ирану.