Трамп предложил членство в НАТО странам Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп предложил расширить НАТО путем включения в Альянс стран ближневосточного региона.

"Я думаю, что НАТО следует расширять, и мы должны включать Ближний Восток. Абсолютно", - сказал президент.

Какие именно страны могут войти в Альянс президент не уточнил. По мнению Трампа, военный блок должен взять на себя обязательства США в регионе, "поскольку это международная проблема". Перед этим американский лидер призвал НАТО активизировать свою деятельность на Ближнем Востоке, что позволит США сократить численность военных в этих странах.

"Мы сможем вернуться домой, или в значительной степени вернуться домой и использовать НАТО", - уточнил Трамп.

Напомним, что ранее НАТО объявило о временном прекращении учебной миссии в Ираке.

Как сообщал портал "Комментарии", Палата представителей США одобрила резолюцию, которая ограничивает возможности президента Дональда Трампа применять военную силу в отношении Ирана без одобрения Конгресса.