Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 10.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная / Новости / Трамп предложил членство в НАТО странам Ближнего Востока
НОВОСТИ Все новости

Трамп предложил членство в НАТО странам Ближнего Востока

Страны Ближнего Востока могут получить членство в НАТО

сегодня, 10:57
Автор:

• Сергей Медведев

Президент США Дональд Трамп предложил расширить НАТО путем включения в Альянс стран ближневосточного региона.  

"Я думаю, что НАТО следует расширять, и мы должны включать Ближний Восток. Абсолютно", - сказал президент.

Какие именно страны могут войти в Альянс президент не уточнил.  По мнению Трампа, военный блок должен взять на себя обязательства США в регионе, "поскольку это международная проблема". Перед этим американский лидер призвал НАТО активизировать свою деятельность на Ближнем Востоке, что позволит США сократить численность военных в этих странах.

"Мы сможем вернуться домой, или в значительной степени вернуться домой и использовать НАТО", - уточнил Трамп.

 Напомним, что ранее НАТО объявило о временном прекращении учебной миссии в Ираке.

Как сообщал портал "Комментарии", Палата представителей США одобрила резолюцию, которая ограничивает возможности президента Дональда Трампа применять военную силу в отношении Ирана без одобрения Конгресса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...