Культовый фильм "Молчание ягнят" получит продолжение в виде сериала

Американский телеканал CBS начал работу над сериалом "Кларисса", который формально станет продолжением истории, показанной зрителям в 1991 году в фильме "Молчание ягнят". Об этом сообщает западное издание "Deadline".

По словам автора идеи, сиквел расскажет о дальнейшей судьбе агента ФБР Клариссы Старлинг. Какая актриса займет место Джоди Фостер, пока не оглашено.

Над сериалом будут работать Алекс Куртцман и Дженни Люмет.



Отметим, что американский триллер "Молчание ягнят", снятый режиссером Джонатоном Демми, в главной роли которого снялся известный актер Энтони Хопкинс, рассказывает о маньяке и каннибале, который оказывает психологическую помощь агенту ФБР в исполнении Джоди Фостер в поиске серийного убийцы.

Кинолента заслужила Оскар в пяти престижных номинациях, а также заняла особое место на Берлинском кинофестивале.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что престижное британское издание ВВС опубликовало рейтинг лучших фильмов 2019 года по собственной версии.





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