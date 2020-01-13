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Культовый фильм "Молчание ягнят" получит продолжение в виде сериала

Многосерийное продолжение о докторе Лекторе получит название "Кларисса" в честь главной героини фильма

сегодня, 15:29
Автор:

• Екатерина Белоброва

Американский телеканал CBS начал работу над сериалом "Кларисса", который формально станет продолжением истории, показанной зрителям в 1991 году в фильме "Молчание ягнят". Об этом сообщает западное издание "Deadline".

По словам автора идеи, сиквел расскажет о дальнейшей судьбе агента ФБР Клариссы Старлинг. Какая актриса займет место Джоди Фостер, пока не оглашено. 

Над сериалом будут работать Алекс Куртцман и Дженни Люмет.

Отметим, что американский триллер  "Молчание ягнят", снятый режиссером Джонатоном Демми, в главной роли которого снялся известный актер Энтони Хопкинс, рассказывает о маньяке и каннибале, который оказывает психологическую помощь агенту ФБР в исполнении Джоди Фостер в поиске серийного убийцы. 

Кинолента заслужила Оскар в пяти престижных номинациях, а также заняла особое место на Берлинском кинофестивале.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что престижное британское издание ВВС опубликовало рейтинг лучших фильмов 2019 года по собственной версии.


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Источник: https://deadline.com/2020/01/clarice-silence-of-the-lambs-sequel-tv-series-cbs-alex-kurtzman-jenny-lumet-big-commitment-1202828050/
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