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"Ликвидация Сулеймана была неотвратима", - Трамп

Президент США подчеркнул общую солидарность Белого Дома в необходимости устранить террориста мирового уровня

сегодня, 19:10
Автор:

• Екатерина Белоброва

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что ракетная атака с американской стороны, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани, была одобрена всей государственной администрацией Штатов. Об этом глава Белого Дома написал в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что у Госдепа не было оснований сомневаться, что в ближайшем будущем Сулеймани будет проводить террористические акты.

"Лживые СМИ и их партнеры-демократы усиленно работают над тем, чтобы определить, были ли "неотвратимыми" будущие нападения со стороны террориста Сулеймани, а также было ли согласие внутри моей команды. Ответ на оба вопроса - да. Но и это на самом деле не имеет значения, учитывая его ужасное прошлое", - указано в сообщении американского лидера.

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Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Багдаде произошла ракетная атака, причастность к которой признали за собой США.


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Источник: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1216754098382524422
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