США уведомляли посольства о готовящейся атаке Ирана, - Помпео

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Госсекретарь США Майк
Помпео опроверг заявления , что госдепартамент не предупреждал конкретные
посольства о готовящейся атаке Ирана перед операцией по устранению иранского
генерала Касема Сулеймани. Об этом он сказал в интервью Fox News.
"Что касается
утверждений, будто официальные лица в посольствах не были уведомлены, это не
просто ложь, это опасно и является преднамеренным подрывом действий
администрации по защите замечательных мужчин и женщин, которые работают в наших
посольствах", - сказал Помпео.
По его словам, Америка
не только уведомила их, но и предприняла широкие действия, "сделали все
возможное, чтобы обеспечить их безопасность, готовность, наличие подкреплений
на случай, если что-то пошло бы не так".
"Мы бы никогда не
предприняли подобные действия без того, чтобы не просто уведомить посольства,
но и обеспечить им необходимое время и ресурсы... чтобы можно было сократить
риск не просто для четырех, а для многих посольств по всему региону", -
сказал Помпео.
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