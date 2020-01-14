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США уведомляли посольства о готовящейся атаке Ирана, - Помпео

США 3 января провели операцию по убийству Сулеймани в Ираке

сегодня, 05:20
Автор:

• Ольга Чародий

Госсекретарь США Майк Помпео опроверг заявления , что госдепартамент не предупреждал конкретные посольства о готовящейся атаке Ирана перед операцией по устранению иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Что касается утверждений, будто официальные лица в посольствах не были уведомлены, это не просто ложь, это опасно и является преднамеренным подрывом действий администрации по защите замечательных мужчин и женщин, которые работают в наших посольствах", - сказал Помпео.

По его словам, Америка не только уведомила их, но и предприняла широкие действия, "сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность, готовность, наличие подкреплений на случай, если что-то пошло бы не так".

"Мы бы никогда не предприняли подобные действия без того, чтобы не просто уведомить посольства, но и обеспечить им необходимое время и ресурсы... чтобы можно было сократить риск не просто для четырех, а для многих посольств по всему региону", - сказал Помпео.

 Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп отдал приказ усилить оборонительные меры с целью защитить американские силы за границей.


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Источник: https://www.foxnews.com/
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