США расширили санкции против КНДР

Физическим и юридическим лицам США запрещено вести бизнес с еще двумя северокорейские компании. Об этом сообщает Минфин США

"Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о двух дополнения (в черный список - ред), связанных с Северной Кореей, в которых основное внимание уделяется продолжению поставок незаконной рабочей силы правительством Северной Кореи на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.

В санкционный список попали две компании, которые занимаются вывозом сотрудников из КНДР. По данным ведомства, одна из компании вывозила работников в Россию, Нигерию и страны Ближнего Востока.

И северокорейской компании Beijing Sukbakso, базирующаяся в Китае, и которая обслуживает как минимум часть поездок и логистики для рабочих Namgang Trading Corporation за границу.

Ранее "Комментарии" рассказали, почему США не убедили КНДР отказаться от ядерного оружия. Ранее глава КНДР Ким Чен Ын просил президента США Дональда Трампа организовать третью встречу с момента проведения саммитов в Сингапуре в 2018 года и Ханое в 2019 года.

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