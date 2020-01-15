США расширили санкции против КНДР

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Физическим и юридическим лицам США запрещено вести бизнес с
еще двумя северокорейские компании. Об этом сообщает Минфин США
"Управление по контролю за иностранными активами Минфина США
(OFAC) объявило о двух дополнения (в черный список - ред), связанных с Северной
Кореей, в которых основное внимание уделяется продолжению поставок незаконной
рабочей силы правительством Северной Кореи на зарубежные рынки", -
говорится в сообщении.
В санкционный список попали две компании, которые занимаются вывозом сотрудников из КНДР. По
данным ведомства, одна из компании вывозила
работников в Россию, Нигерию и страны Ближнего Востока.
И северокорейской компании Beijing Sukbakso, базирующаяся в
Китае, и которая обслуживает как минимум часть поездок и логистики для рабочих
Namgang Trading Corporation за границу.
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