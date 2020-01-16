У Трампа незаконно остановили выплату военной помощи Украине, - Счетная палата США

Администрация президента США Дональда Трампа незаконно заморозила военную помощь Украине летом прошлого года. К такому выводу пришла Счетная палата США, на сайте которой сегодня появился соответствующий документ.

"Административно-бюджетное управление США нарушило закон, когда удержало приблизительно 214 миллионов долларов, выделенных Министерству обороны Украины для помощи в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что глава государства имеет узкие, ограниченные полномочия касательно распоряжения ассигнованиями. Регулирует это "Закон о контроле за бюджетными расходами", принятый в 1974 году. По данным ведомства, Офис по управлению и бюджету при администрации Трампа приостановил средства, чтобы предупредить их растрату "таким образом, который может противоречить внешней политике президента". В Счетной палате подчеркнули, что такое решение является политизированным, а закон запрещает замораживать средства по политическим мотивам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, Пристайко заявил о том, что Германия отказала Украине в военной помощи.

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