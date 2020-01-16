У Трампа незаконно остановили выплату военной помощи Украине, - Счетная палата США

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Администрация президента США Дональда
Трампа незаконно заморозила военную помощь Украине летом прошлого года. К
такому выводу пришла Счетная палата США, на сайте которой сегодня появился
соответствующий документ.
"Административно-бюджетное управление США
нарушило закон, когда удержало приблизительно 214 миллионов долларов,
выделенных Министерству обороны Украины для помощи в сфере безопасности", -
говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что глава государства имеет узкие, ограниченные полномочия касательно распоряжения ассигнованиями. Регулирует это "Закон о контроле за бюджетными расходами", принятый в 1974 году. По данным ведомства, Офис по управлению и бюджету при администрации Трампа приостановил средства, чтобы предупредить их растрату "таким образом, который может противоречить внешней политике президента". В Счетной палате подчеркнули, что такое решение является политизированным, а закон запрещает замораживать средства по политическим мотивам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, Пристайко
заявил о том, что Германия отказала Украине в военной помощи.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости