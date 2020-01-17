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В Конгресс США внесли резолюцию на поддержку Украины

В Конгрессе отмечают, что с их стороны это важные шаги

сегодня, 04:26
Автор:

• Татьяна Веремеева

На рассмотрение Конгресса США внесли резолюцию на поддержку Украины. Сделала это так называемая "группа поддержки Украины". Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что несмотря ни на что наша страна наращивает демократические институты. Кроме того, члены Конгресса поприветствовали стойкость и достижения украинцев в условиях российской агрессии.

В сообщении конгрессменов также говорится, что рассмотрение резолюции подтверждает стратегический интерес США в укреплении свободы и демократии Европе, что, в свою очередь, является достижением, которого не удалось бы достичь без поддержки Украины со стороны США.

Резолюция была внесена на рассмотрение конгресса в тот же день, когда в Сенате официально зачитали статьи импичмента президента США.

Инициаторами резолюции являются Марсі Каптур (Огайо), Енді Гаріс (Мериленд), Майк Квілі (Іллінойс), Браян Фіцпатрик (Пенсильванія).

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сенате США в четверг официально начали рассматривать дела об импичменте президента Дональда Трампа.


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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/zakonoproekt-pro-pidtrymku-ukraini-vnesly-u-kongres/5248797.html
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