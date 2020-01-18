Барак Обама поздравил жену Мишель с днем рождения

Экс-президент США Барак Обама умилил пользователей сети совместными фотографиями со своей супругой Мишель. Так, американский политик поздравил свою возлюбленную с 56-летием.

Стоит отметить, что коллаж фотографий, который 58-летний Обама опубликовал на своей официальной странице в соцсети Instagram, выполнен в черно-белом стиле. Примечательно, что на снимках Барак и Мишель запечатлены целующимися и обнимающимися. Кроме того, экс-президент также оставил трогательную подпись к посту: "В каждой сцене ты моя звезда, Мишель! С днем рождения, детка".

В свою очередь, Мишель ответила супругу смайлом в виде поцелуя в комментариях. К слову, снимки очень растрогали многочисленных подписчиков политика: "Вау, такие счастливые", "Как мило", "Так хорошо смотритесь вместе".

Напомним, свадьба супружеской пары Обама состоялась 28 лет назад, в 1992 году. У них есть две дочери — 22-летняя Малия Энн и Наташа (Саша), родившаяся в 2001 году.

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