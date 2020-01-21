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"С пистолетами и дробовиками": в США прошла мирная демонстрация

В штате Вирджиния люди вышли на улицу за право ношения оружия

21 января 2020, 12:41
Автор:

• Екатерина Белоброва

В городе Ричмонд американского штата Вирджиния прошел митинг в поддержку права на хранение и ношение оружия. Об этом передает журнал The New York Time.

Согласно оценки полиции, на митинг пришли около 22 тысяч человек, часть из них принесли с собой оружие, в частности, пистолеты, винтовки и дробовики. 

Акцию организовал движение защиты права на оружие Virginia Citizens Defense League. Причиной для митинга стало намерение демократов, которые сейчас занимают большинство мест в Генеральной ассамблее штата, ввести в штате новые ограничения на ношение огнестрельного оружия.

На акции действовали усиленные меры безопасности, но она прошла мирно.

Отмечается, что американская Конституция гарантирует каждому гражданину право на владение оружием, но не в каждом штате можно носить его с собой, предусматривая только вооруженную защиту жилища.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о числе безработных по всему миру.


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/01/20/us/virginia-gun-rally.html
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