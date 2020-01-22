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Трамп: "У Евросоюза нет другого выхода, как заключить торговую сделку с США"

Президент США пригрозил ввести высокие налоги на европейские автомобиле

22 января 2020, 17:10
Автор:

• Екатерина Белоброва

Президент США Дональд Трамп заявил о немедленной готовности внедрить высокие тарифы для американцев на импорт европейских марок автомобилей, если Евросоюз откажется заключать торговое соглашение. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на диалог американского лидера в Давосе с президентом Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен.

"Если у нас что-то не получится, нам придется принять меры, и в результате будут очень высокие тарифы на автомобили и другие вещи, которые поступают в нашу страну", - указал глава Белого Дома в Вашингтоне.

При этом Трамп отметил, что введение тарифов против Евросоюза будет для него огорчительным. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евросоюз, со своей стороны, объявил о намерении проверить торговую сделку между США и Китаем, поскольку подписанты заключают ее в нетрадиционных условиях.

"Дьявол кроется в деталях. Они вышли за рамки при заключении обычных сделок. Они имеют дело напрямую на двусторонней основе. Мы должны будем оценить, соответствует ли это требованиям Всемирной торговой организации (ВТО)", - указал глава Евросоюза по внешней  торговле Фил Хоган.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-prigrozil-evrosoyuzu-vysokimi-tarifami-1579703231.html
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