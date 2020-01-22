Синоптики предупреждают жителей Флориды об осадках в виде игуан

Национальная метеорологическая служба США в своем официальном блоге в соцсети Twitter предупреждает жителей Флориды о возможных осадках в виде игуан. "Мы сообщаем такие новости не каждый день, но не стоит пугаться, если с деревьев на вас будет лететь игуана. Это произойдет в том случае, если температура опустится до -1 градуса", – говорится в сообщении.

Метеорологи объяснили, что игуаны являются хладнокровными животными, поэтому в условиях низкой температуры становятся очень медлительными и могут вовсе впасть в спячку. Отмечается, что взрослые игуаны достигают 1,5 метра в длину, а их вес порой доходит до 9 килограмм, и если кто-то из них упадет на человека, последствия будут серьезные.

Сотрудники службы также рассказали, что упавшие животные могут показаться мертвыми, но на самом деле у них просто очень медленное дыхание. Таким образом они защищают свое тело, пока не поднимется температура воздуха. К слову, холодный циклон распространяется даже на юге США. В настоящее время во Флориде обитает несколько видов игуан, основной пищей которых являются растения.

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