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Синоптики предупреждают жителей Флориды об осадках в виде игуан

Бедные ящерицы будут мерзнуть и падать с деревьев

22 января 2020, 20:53
Автор:

• Ростопира Наталья

Национальная метеорологическая служба США в своем официальном блоге в соцсети Twitter предупреждает жителей Флориды о возможных осадках в виде игуан. "Мы сообщаем такие новости не каждый день, но не стоит пугаться, если с деревьев  на вас будет лететь игуана. Это произойдет в том случае, если температура опустится до -1 градуса", – говорится в сообщении.

Метеорологи объяснили, что игуаны являются хладнокровными животными, поэтому в условиях низкой температуры становятся очень медлительными и могут вовсе впасть в спячку. Отмечается, что взрослые игуаны достигают 1,5 метра в длину, а их вес порой доходит до 9 килограмм, и если кто-то из них упадет на человека, последствия будут серьезные. 

Сотрудники службы также рассказали, что упавшие животные могут показаться мертвыми, но на самом деле у них просто очень медленное дыхание. Таким образом они защищают свое тело, пока не поднимется температура воздуха. К слову, холодный циклон распространяется даже на юге США. В настоящее время во Флориде обитает несколько видов игуан, основной пищей которых являются растения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что фешн-фотограф Элис Розати выпустила книгу о русалках.


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Источник: https://twitter.com/NWSMiami?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1219691736412246016&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.buro247.ua%2Flifestyle%2Ftravel%2Fbibliynoe-bedstvie-sinoptiki-preduprezhdayut-zhite.html
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