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Трамп обновил собственный рекорд по количеству сообщений в Twitter

Трамп во второй день судебного процесса по импичменту опубликовал в Twitter более 140 постов

сегодня, 04:19
Автор:

• Ольга Чародий

Президент США Дональд Трамп во второй день судебного процесса по импичменту в Сенате выложил в своем Twitter 142 поста за сутки, сообщает Factbase.

Таким образом, американский лидер побил свой рекорд.

12 декабря 2019 года президент США на фоне слушаний по его импичменту в Конгрессе сделал 123 твита.

Напомним, в Сенате начались разбирательства по делу об импичменте Трампа. Была принята резолюция о проведении процедуры в ускоренном режиме, что займет около двух недель.

 Как сообщал сайт "Комментарии", Сенат США принял решение об ускоренном процессе по делу об импичменте президента Дональда Трампа Данную резолюцию поддержали 53 сенатора от Республиканской партии и 47 демократов. Документ, в частности, регламентирует сроки и последовательность проведения расследования. Ожидается, что процесс будет длиться около двух недель. Резолюция предусматривает, что обвинители и юристы, которые будут защищать Трампа, получат 24 часа в течение трех рабочих дней на предоставление аргументов. Еще 16 часов отведено ответам на вопросы сенаторов. При этом количество дней не ограничено. 


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Источник: Factbase
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