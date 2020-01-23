Трамп обновил собственный рекорд по количеству сообщений в Twitter

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Президент США Дональд Трамп во второй день судебного процесса
по импичменту в Сенате выложил в своем Twitter 142 поста за сутки, сообщает
Factbase.
Таким образом, американский лидер побил свой рекорд.
12 декабря 2019 года президент США на фоне слушаний по его
импичменту в Конгрессе сделал 123 твита.
Напомним, в Сенате начались разбирательства по делу об
импичменте Трампа. Была принята резолюция о проведении процедуры в ускоренном
режиме, что займет около двух недель.
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