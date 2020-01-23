В центре Сиэтла произошла стрельба: есть раненные

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В центре Сиэтла США, произошла стрельба. Об этом в
официальном Twitter сообщила полиция города.
"Несколько жертв. Подозреваемый бежал, полиция
его ищет. Офицеры и медики предоставляют помощь раненым", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел возле рынка Пайк-плейс, подозреваемый
сбежал. Этот район с интенсивным пешеходным движением популярен среди туристов.
Как сообщает телеканал NBC, по данным экстренных служб, 55-летняя женщина находится в критическом состоянии, девятилетний мальчик - в тяжелом. Еще трое мужчин в возрасте 21, 34 и 35 лет - в стабильном состоянии. Все они доставлены в больницы.
Ранее "Комментарии" писали, что в центре Москвы возле здания ФСБ произошла перестрелка, в результате которой по предварительным данным погиб один человек и еще несколько получили ранения. На Большую Лубянку со всей Москвы стягивают спецназ. Кроме того, на место происшествия выехали наряд МЧС и пожарные, но данных о пожаре пока нет. Вокруг места перестрелки перекрыли движение, близлежащие здания закрыли.
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