В центре Сиэтла произошла стрельба: есть раненные

В центре Сиэтла США, произошла стрельба. Об этом в официальном Twitter сообщила полиция города.

"Несколько жертв. Подозреваемый бежал, полиция его ищет. Офицеры и медики предоставляют помощь раненым", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел возле рынка Пайк-плейс, подозреваемый сбежал. Этот район с интенсивным пешеходным движением популярен среди туристов.

Как сообщает телеканал NBC, по данным экстренных служб, 55-летняя женщина находится в критическом состоянии, девятилетний мальчик - в тяжелом. Еще трое мужчин в возрасте 21, 34 и 35 лет - в стабильном состоянии. Все они доставлены в больницы.

Ранее "Комментарии" писали, что в центре Москвы возле здания ФСБ произошла перестрелка, в результате которой по предварительным данным погиб один человек и еще несколько получили ранения. На Большую Лубянку со всей Москвы стягивают спецназ. Кроме того, на место происшествия выехали наряд МЧС и пожарные, но данных о пожаре пока нет. Вокруг места перестрелки перекрыли движение, близлежащие здания закрыли.





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