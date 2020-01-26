Американская молодежь предпочитает библиотеки клубам и кинотеатрам, - опрос

Довольно занятные результаты вышли у социологической компании Gallup, которая, проведя опрос. вывела, что для среднего жителя США посещение библиотеки остается популярным видом досуга и источником для литературы. Такие данные агентство опубликовало на своем сайте.

Так, в среднем американцы наведываются в библиотеку 10,5 раз в год - это почти в два раза чаще, чем в кино, которое в опросе стало вторым по популярности видом досуга (жители США ходят в кинотеатры в среднем 5,3 раза в год).

Также, согласно опросу, чаще библиотеки посещают женщины, с ниже среднего уровнем дохода и молодежь (18-29 лет). При этом наиболее активно свой досуг проводят люди в возрасте 30-49 лет - они вообще чаще остальных посещают различные мероприятия.

Среди других популярных видов отдыха американцев - посещение спортивного матча (4,7 раз в год), музыкальной или театральной постановки (3,8 раз в год), национального или исторического парка (3,7), музея (2,5), казино (2,5), парка развлечений (1,5) и зоопарке (0,9).

"Несмотря на распространение в последние два десятка лет цифровых технологий - в частности электронных книг, подкастов, стриминґових сервисов и компьютерных игр - библиотеки остаются местом, которое американцы в среднем посещают ежемесячно", - заключают авторы опроса.

Отмечается, что результаты опроса почти не отличаются от данных, полученных в 2001 году, разве что американцы стали немного реже ходить в кино и немного чаще - до музеев, театров и национальных парков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что преимущественно чтение книг среди украинцев выбирает молодежь.









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