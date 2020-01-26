В США зафиксировали третий случай заражения уханьским коронавирусом

В Соединенных штатах Америки зарегистрирован третий эпизод заболевания новым смертельно опасным коронавирусом. Об этом передает интернет-издание Reuters с ссылкой на местное агентство здравоохранения.

В сообщении говорится, что случай зарегистрирован в округе Орандж штата Калифорния. Как выяснилось, больной является путешественником, и недавно посещал китайский город Ухань, который считается эпицентром распространения вируса. Отмечается, что он госпитализирован и находится в изолированных условиях. По данным медиков, состояние зараженного - удовлетворительное.

Напомним, по состоянию на сейчас в мире зафиксированы 56 летальных случаев от заражения вирусом, а общее число инфицированных превысило 2 тыс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в двадцати пяти городах Китая объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения. Отмечается, что общая численность населения на этих территориях превышает 1,2 миллиарда человек.





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