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В США зафиксировали третий случай заражения уханьским коронавирусом

Больной – путешественник, вернувшийся из китайского города Ухань

сегодня, 17:20
Автор:

• Ростопира Наталья

В Соединенных штатах Америки зарегистрирован третий эпизод заболевания новым смертельно опасным коронавирусом. Об этом передает интернет-издание Reuters с ссылкой на местное агентство здравоохранения.

В сообщении говорится, что случай зарегистрирован в округе Орандж штата Калифорния. Как выяснилось, больной является путешественником, и недавно посещал китайский город Ухань, который считается эпицентром распространения вируса. Отмечается, что он госпитализирован и находится в изолированных условиях. По данным медиков, состояние зараженного - удовлетворительное. 

Напомним, по состоянию на сейчас в мире зафиксированы 56 летальных случаев от заражения вирусом, а общее число инфицированных превысило 2 тыс. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в двадцати пяти городах Китая объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения. Отмечается, что общая численность населения на этих территориях превышает 1,2 миллиарда человек.



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Источник: https://www.reuters.com/article/us-china-health-usa-california/u-s-registers-third-coronavirus-case-health-officials-idUSKBN1ZP0AA
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