Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 25.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Азия Угроза коронавируса: В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС
НОВОСТИ Все новости

Угроза коронавируса: В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС

По последним данным, только в Китае заразились вирусом 1287 человек

сегодня, 14:47
Автор:

• Ольга Чародий

В двадцати пяти городах Китая объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что общая численность населения на этих территориях превышает 1,2 миллиарда человек.

За последние сутки в  городах  и провинциях публиковали  объявления о  присвоении ситуации с коронавирусом - наивысшнго уровня ЧС.

Даный уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения.  В провинции Хубэй, где находится город Ухань, власти  первыми объявили о наивысшем уровне реагирования. Потом присоединились провинции Гуандун, Хэнань, Хунань, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Сычуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Хэйлунцзян, Хэбэй, Ганьсу, Ляонин, Шаньси, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Гуанси-Чжуанский автономный район, с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

Кроме того, в Гонконге обнаружили  пять случаев заражения, все заболевшие бывали в Ухане.

В Китае отменяются все праздники, власти  городов рекомендуют не находится, где большое скопление людей. На ж\д вокзалах и аэропортах установили станции для измерения температуры. 

Ранее "Комментарии" писали, что жертвами смертельного коронавируса в Китае уже стали 41 человек.

Также мы писали, что во Франции подтвердили 2 случая заболевания, а  в Украине было три случая подозрения на пневмонию, вызванную опасным коронавирусом.

Также мы рассказывали, что в Китае зарегистрировали почти 900 подтвержденных случаев заражения, а 26 человек скончались. Известно, что вирус попал и в другие страны: Таиланд, США и Россию.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20200125/1563863000.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...