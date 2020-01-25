Угроза коронавируса: В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС

В двадцати пяти городах Китая объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что общая численность населения на этих территориях превышает 1,2 миллиарда человек.

За последние сутки в городах и провинциях публиковали объявления о присвоении ситуации с коронавирусом - наивысшнго уровня ЧС.

Даный уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения. В провинции Хубэй, где находится город Ухань, власти первыми объявили о наивысшем уровне реагирования. Потом присоединились провинции Гуандун, Хэнань, Хунань, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Сычуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Хэйлунцзян, Хэбэй, Ганьсу, Ляонин, Шаньси, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Гуанси-Чжуанский автономный район, с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

Кроме того, в Гонконге обнаружили пять случаев заражения, все заболевшие бывали в Ухане.

В Китае отменяются все праздники, власти городов рекомендуют не находится, где большое скопление людей. На ж\д вокзалах и аэропортах установили станции для измерения температуры.



Ранее "Комментарии" писали, что жертвами смертельного коронавируса в Китае уже стали 41 человек.

Также мы писали, что во Франции подтвердили 2 случая заболевания, а в Украине было три случая подозрения на пневмонию, вызванную опасным коронавирусом.

Также мы рассказывали, что в Китае зарегистрировали почти 900 подтвержденных случаев заражения, а 26 человек скончались. Известно, что вирус попал и в другие страны: Таиланд, США и Россию.

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