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Трамп против Йованович: американские СМИ опубликовали видеозапись 2018 года

На видеозаписи президент США интересуется перспективами Украины в борьбе с Россией, а также приказывает уволить Мари Йованович с должности посла

26 января 2020, 22:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

Президент США Дональд Трамп в 2018 году интересовался, как долго Украина сможет сопротивляться российской агрессии без помощи США. Это произошло на встрече с донорами, среди которых были партнеры его личного адвоката Руди Джулиани, которым позже были предъявлены обвинения в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Об этом передает издание "Голос Америки", ссылаясь на информационное агентство Associated Press.

"Как долго они продержатся в борьбе с Россией?"- слышен  голос Трампа на аудио-дорожке видеозаписи, после чего он призывает уволить посла США в Украине Мари Йованович.

Запись противоречит заявлениям президента о том, что он не знаком с сотрудниками Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруман, которым в прошлом году были предъявлены обвинения в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Запись появилась в то время, когда демократы призывают к вызову свидетелей и представление доказательств в ходе слушаний в рамках процедуры импичмента в Сенате.

На записи слышен голос, похожий на голос Парнаса, который говорит: "Самая большая проблема, с которой, как мне кажется, мы должны начать - это избавиться от посла (Йованович, - прим. ред.)"

Далее этот же голос сообщает Трампу следующее: "Она, по сути, ходит и говорит всем: Подождите, его подвергнут импичменту. просто подождите".

"Избавьтесь от нее! Избавьтесь завтра же. Мне все равно. Избавьтесь от нее завтра. Уберите ее. Ладно? Сделайте это", - ответил глава Белого Дома в ответ на это, согласно звуку на видео.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине возбуждено уголовное дело по факту вероятной слежки за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.




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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/5260959.html
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