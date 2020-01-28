Верховный суд США поддержал более жесткую иммиграционную политику Трампа

Более жесткую политику американского президента Дональда Трампа в адрес иммигрантов поддержал Верховный суд. Об этом пишет "Голос Америки".

Решением суда теперь станет возможным в отказе некоторым категориям иммигрантов в праве проживания в Америки. Это касается тех иммигрантов, в отношении которых есть риск, что они могут зависеть от государственной социальной помощи в стране.

Некоторые штаты страны попытались блокировать решение касательно новой более жесткой политики страны, но суд вынес решение в пользу администрации. Только в штате Иллинойс действуют старые иммиграционные правила, на данный момент только там решение суда низшей инстанции остается в силе.

Правозащитники раскритиковали нововведения касательно иммигрантов, считая, что данное решение является незаслуженным.

Ранее "Комментарии" сообщали, что администрация рассматривает семь стран, которые могут добавить к новым иммиграционным ограничениям: Беларусь, Мьянма, Эритрея, Кыргызстан, Нигерия, Судан и Танзания. Отметим, что иммиграционные ограничения не обязательно полностью запретят всем гражданам этих стран въезд в Соединенные Штаты. Ограничения могут применяться только к определенным государственным чиновникам или же к определенным типам виз.

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