Верховный суд США поддержал более жесткую иммиграционную политику Трампа

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Более жесткую политику американского президента Дональда
Трампа в адрес иммигрантов поддержал Верховный суд. Об этом пишет "Голос
Америки".
Решением суда теперь станет возможным в отказе некоторым категориям иммигрантов в
праве проживания в Америки. Это касается тех иммигрантов, в отношении которых
есть риск, что они могут зависеть от государственной социальной помощи в стране.
Некоторые штаты страны попытались блокировать решение
касательно новой более жесткой политики
страны, но суд вынес решение в пользу администрации.
Только в штате Иллинойс действуют старые иммиграционные правила, на данный
момент только там решение суда низшей инстанции остается в силе.
Правозащитники раскритиковали нововведения касательно иммигрантов,
считая, что данное решение является незаслуженным.
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