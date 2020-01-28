В США возле здания суда открыли стрельбу: есть раненые

В американском городе Бриджпорт возле здания суда произошла стрельба, в хоте которой были ранены несколько человек. Об этом пишет АР.

Пострадавшие находились в автомбиле, когда из проезжающей машины началась стрельба. Несколько человек успели выскочить из автомобиля и укрыться от стрельбы в здании суда. Водитель остался в машине и получил ранение. Пострадавшие были отправлены в больницу на обследование. Личности нападавших устанавливаются.

Как ранее сообщали "Комментарии", в одном из храмов Техаса произошла перестрелка. Стрелок ворвался в Церковь Христа на Вест-Фривей в городе Уайт-Сеттлмент и открыл огонь по прихожанам. В результате, один человек скончался в храме, другой – по дороге в больницу. Кровавую службу транслировали онлайн, поэтому случившееся увидели тысячи местных жителей. Стрелок ворвался в Церковь Христа на Вест-Фривей в городе Уайт-Сеттлмент и открыл огонь по прихожанам. В результате, один человек скончался в храме, другой – по дороге в больницу. По предварительным данным, один из умерших - сам нападавший, которого в ответ ранил мужчина, находившийся в тот момент в церкви



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