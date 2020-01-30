Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 30.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир США США ввели новые санкции против России из-за Крыма
НОВОСТИ Все новости

США ввели новые санкции против России из-за Крыма

США расширили санкции по Крыму

сегодня, 00:27
Автор:

• Ольга Чародий

Американские власти расшили санкционный список из-за оккупации Крыма. Ограничения коснулись восьми физических и одного юридического лица. Об этом говорится в сообщении американского Минфина.

"Действия США, ЕС и Канады ограничивают способность этих нелегитимных чиновников вести дела на международном уровне и подчеркивают силу трансатлантического альянса в противостоянии продолжающейся агрессии России", – заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Указано, что новые санкции были введены против:

Юрия Гоцанюка – так называемого премьер-министром Республики Крым; Михаила Развожаева – так называемого и.о. губернатора Севастополя; Владимира Немцева – так называемого главы Законодательного собрания; Сергея Даниленко – так называемого главы Севастопольской избирательной комиссии; Лидии Басовой – так называемого заместителя главы Севастопольской избирательной комиссии; Екатерины Пырковой – так называемого секретаря Севастопольской избирательной комиссии; Екатерины Алтабаевой – так называемого члена Совета Федерации РФ от Севастополя; Александра Ганова – генерального директора Grand Service Express.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Меджлиса Рефат Чубаров призвал международное сообщество присоединиться к Маршу в Крым, который крымско-татарский народ намерен провести уже этой весной.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm889
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...