США ввели новые санкции против России из-за Крыма

Американские власти расшили санкционный список из-за оккупации Крыма. Ограничения коснулись восьми физических и одного юридического лица. Об этом говорится в сообщении американского Минфина.

"Действия США, ЕС и Канады ограничивают способность этих нелегитимных чиновников вести дела на международном уровне и подчеркивают силу трансатлантического альянса в противостоянии продолжающейся агрессии России", – заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Указано, что новые санкции были введены против:

Юрия Гоцанюка – так называемого премьер-министром Республики Крым; Михаила Развожаева – так называемого и.о. губернатора Севастополя; Владимира Немцева – так называемого главы Законодательного собрания; Сергея Даниленко – так называемого главы Севастопольской избирательной комиссии; Лидии Басовой – так называемого заместителя главы Севастопольской избирательной комиссии; Екатерины Пырковой – так называемого секретаря Севастопольской избирательной комиссии; Екатерины Алтабаевой – так называемого члена Совета Федерации РФ от Севастополя; Александра Ганова – генерального директора Grand Service Express.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Меджлиса Рефат Чубаров призвал международное сообщество присоединиться к Маршу в Крым, который крымско-татарский народ намерен провести уже этой весной.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!