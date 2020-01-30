США ввели новые санкции против России из-за Крыма

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Американские власти расшили санкционный список из-за
оккупации Крыма. Ограничения коснулись восьми физических и одного юридического
лица. Об этом говорится в сообщении американского Минфина.
"Действия США, ЕС и Канады ограничивают способность этих
нелегитимных чиновников вести дела на международном уровне и подчеркивают силу
трансатлантического альянса в противостоянии продолжающейся агрессии
России", – заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.
Указано, что новые санкции были введены против:
Юрия Гоцанюка – так называемого премьер-министром Республики Крым; Михаила Развожаева – так называемого и.о. губернатора Севастополя; Владимира Немцева – так называемого главы Законодательного собрания; Сергея Даниленко – так называемого главы Севастопольской избирательной комиссии; Лидии Басовой – так называемого заместителя главы Севастопольской избирательной комиссии; Екатерины Пырковой – так называемого секретаря Севастопольской избирательной комиссии; Екатерины Алтабаевой – так называемого члена Совета Федерации РФ от Севастополя; Александра Ганова – генерального директора Grand Service Express.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Меджлиса Рефат Чубаров призвал международное сообщество присоединиться к Маршу в Крым, который крымско-татарский народ намерен провести уже этой весной.
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