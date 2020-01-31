США сохранят объем военной помощи Украине в 2021 году, – СМИ

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена оставить без изменений размер выделяемой Украине финансовой помощи в проекте бюджета на 2021 год. Об этом сообщает The Washington Post.

В бюджетном предложении администрации президента на 2021 год сохраняется помощь Украине в размере 250 млн долларов, выделяемых по линии Министерства обороны, и 115 млн долларов через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента.

Публикация проекта бюджета запланирована на 10 февраля 2020 года.

Согласно источникам The Washington Post, в нынешнем году американское правительство первоначально тоже хотело сократить расходы на военную помощь Украине по этой линии до 20 млн долларов, однако позднее отказалось от этой идеи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа незаконно заморозила военную помощь Украине летом прошлого года. К такому выводу пришла Счетная палата США, на сайте которой сегодня появился соответствующий документ. "Административно-бюджетное управление США нарушило закон, когда удержало приблизительно 214 миллионов долларов, выделенных Министерству обороны Украины для помощи в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

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