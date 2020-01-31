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США намерены развернуть ЗРК Patriot в Ираке

ЗРК Patriot будет противодействовать атакам из Ирана

сегодня, 11:06
Автор:

• Сергей Медведев

Власти США собираются разместить в Ираке противоракетный комплекс Patriot. Ракетный комплекс развернут для противодействия Ирану.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США попросили Ирак разрешения на развертывание системы противоракетной обороны. Такие действия вызваны ракетными обстрелами со стороны Ирана после убийства генерала Сулеймани. В результате ракетной атаки были ранены десятки американских солдат.

Ранее парламент Ирака потребовал вывести иностранные войска с территории страны, на что президент США Трамп пообещал ввести "невиданные" санкции в случае, если американским войскам придется покинуть Ирак.

Отметим, что в данный момент на территории Ирака размещено около 5 тыс. американских военных.

Как сообщал портал "Комментарии", 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.


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Источник: https://edition.cnn.com/
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