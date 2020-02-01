В США объявляют ЧС из-за коронавируса и запрещают въезд иностранцам

Американское правительство из-за коронавируса, который охватил много стран планеты, объявило режим чрезвычайной ситуации и запретило въезд в Америку иностранцам, путешествующим из Китая. Об этом пишет South China Morning Post.

Данные меры ввели с целью предотвратить распространение вируса в стране по приказу президента США Дональда Трампа.

"Иностранным гражданам, кроме ближайших родственников граждан США и постоянных жителей, которые путешествовали в Китае в течение последних 14 дней, в этот раз будет отказано во въезде в Соединенные Штаты", - сказал министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Американские граждане, прибывающие в страну из китайской провинции Ухань, были помещены в карантин на две недели.

Кроме того, режим ЧС предполагает ограничение перелетов в Китай из Америки только семью аэропортами.

Ранее портал "Комментарии" писал, что вчера в аэропорту "Борисполь" приземлился лайнер со 158 украинцами на борту, которых эвакуировали с острова Хайнань из-за вспышки коронавируса. А сегодня рейсом компании "МАУ" домой вернулось еще столько же человек. И несмотря на то, что город Ухань, где началась эпидемия, находится далеко от туристического острова, здесь также зафиксировали первые случаи коронавируса у 46 китайцев, один из которых умер. "Комментариям" удалось пообщаться с украинцами, которые, несмотря на людей в масках и отсутствие в аптеках противовирусных средств, продолжают оставаться на Хайнане, считая его безопасным.

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